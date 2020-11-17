На Киевщине у дверей больницы умерла больная женщина, которой медики отказали в госпитализации (видео)

В городе Боярка Киевской области 53-летняя женщина скончалась возле отделения Боярской больницы от сердечного приступа. Медики отказались принимать больную, сообщает hromadske.

Отмечается, что родные привезли больную в крайне тяжелом состоянии, однако врачи отказали ей в госпитализации. Несколькими днями ранее к ней отказалась приезжать "скорая".

По словам родственников, тогда у женщины болезнь только развивалась, однако симптомы инсульта были.

"Если бы ее даже в воскресенье приняли врачи, даже в реанимацию, даже на пол, моя мама была бы жива", – утверждает дочь погибшей.

Боярскую больницу перепрофилировали для госпитализации инфицированных COVID-19, однако все равно медики должны были оказать помощь женщине в критическом состоянии, отмечают журналисты.