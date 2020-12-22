На кладбище в центре Харькова подготовили могилу для Кернеса

В Харькове на 2-м городском кладбище подготовили могилу для мэра Геннадия Кернеса.

Могила расположена на центральной аллее кладбища, рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева, сообщает Общественное.

Работники ритуальной службы подготовили крест на могилу Геннадия Кернеса.

Как отмечается, датой его смерти на табличке указано 16 декабря.

Начало погребения мэра на 2-м кладбище запланировано на 23 декабря в 13:30. Гражданская панихида пройдет в Оперном театре с 9:00 до 13:00.

Как сообщалось, 61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите, куда он был госпитализирован из Харькова 16 сентября с коронавирусом.

Из-за отказа почек он находился на стопроцентном диализе - искусственном выведении продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма.

По итогам местных выборов 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был объявлен мэром Харькова без принесения присяги. Он занимал кресло городского головы с 2010 года.

Теперь обязанности мэра будет временно исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.