На Клочковской с автостоянки украли сейф с деньгами

07 мая 2018 г. 11:09
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Харьковские патрульные задержали мужчину, который, вероятно, имеет отношение к краже сейфа.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Сегодня около четырех часов утра во время патрулирования на улице Клочковской полицейские обратили внимание на мужчину, который нес сейф.

Правоохранители остановили мужчину, чтобы выяснить, откуда у него необычная ноша.

В это время другой экипаж патрульных получил вызов о краже сейфа со стоянки, которая находилась неподалеку.

Согласно сообщению, в сейфе находились денежные средства в размере 410 гривен.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия мужчину полицейские передали следственно-оперативной группе.

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