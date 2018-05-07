На Клочковской с автостоянки украли сейф с деньгами

Харьковские патрульные задержали мужчину, который, вероятно, имеет отношение к краже сейфа.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Сегодня около четырех часов утра во время патрулирования на улице Клочковской полицейские обратили внимание на мужчину, который нес сейф.

Правоохранители остановили мужчину, чтобы выяснить, откуда у него необычная ноша.

В это время другой экипаж патрульных получил вызов о краже сейфа со стоянки, которая находилась неподалеку.

Согласно сообщению, в сейфе находились денежные средства в размере 410 гривен.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия мужчину полицейские передали следственно-оперативной группе.