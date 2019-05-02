"На колени, подонок!": в России заведующая детским садом заставила ребенка целовать землю (видео)

02 мая 2019 г. 11:00
Источник: УНИАН
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В Краснодаре уволят заведующую детсадом  "Звездочка", которая заставила стать на колени пятилетнего мальчика и целовать землю.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на директора департамента образования Краснодара Алексея Некрасова. 

Он сказал, что его ведомство поддержит любые обвинения, поданные родителями ребенка в правоохранительные органы против заведующей.

"Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей", - констатировал чиновник.

Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб обратилась в прокуратуру, назвав действия заведующей дикостью и средневековьем.

А уполномоченный по правам ребенка по Краснодарскому краю Татьяна Ковалева сообщила о намерении провести служебное расследование инцидента.

По сообщению Telegram-канала Baza, заведующая детсадом "Звездочка", "опытный педагог, которая ранее даже попала в рейтинг преподавателей Краснодарского края". 
 

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