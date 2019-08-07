На Коммунальном мосту схема движения транспорта изменится

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07 августа 2019 г. 10:32
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По данным пресс-службы Харьковского горсовета, движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) будет изменено с 8 августа до 20 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода по пр. Льва Ландау.

На этот период двустороннее движение будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.

В связи с изменением схемы движения, автобусы №7э, 15э, 107э, 152э, 225э, 255э, 267э будут объезжать указанный участок следующим образом (при движении в сторону пр. Героев Сталинграда): - пр. Льва Ландау - правый поворот с Коммунального путепровода на пр. Московский - разворот на перекрестке пр. Московский - ул. Энергетическая - правый поворот на Коммунальный мост - пр. Льва Ландау и далее по маршруту.

Также с 8 августа по 20 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау за съездом с путепровода через пр. Московский при движении в сторону пр. Героев Сталинграда. В связи с этим движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№19: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - разворотный круг «Ст. м. «Московский проспект» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - разворотный круг «Ст. м. «Московский проспект» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка».

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