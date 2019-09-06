 

На Конном рынке люди переставили микроавтобус, который заблокировал дорогу транспорту (видео)

06 сентября 2019 г. 13:32
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На Конном рынке в районе автостанции припарковавшийся микроавтобус заблокировал дорогу для движения транспорта.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По информации очевидцев, водитель данного автомобиля припарковал его, заблокировав дорогу рейсовому автобусу, который не мог выехать.

В результате этого харьковчанам пришлось подвинуть микроавтобус вручную.

Также в соцсетях опубликовано соответствующее видео с места событий.

На нем можно увидеть, как более десятка крепких мужчин, упершись руками в автомобиль, раскачивают его и силой сдвигают с места, освобождая тем самым проезд для транспорта.

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