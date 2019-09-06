На Конном рынке люди переставили микроавтобус, который заблокировал дорогу транспорту (видео)

На Конном рынке в районе автостанции припарковавшийся микроавтобус заблокировал дорогу для движения транспорта.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По информации очевидцев, водитель данного автомобиля припарковал его, заблокировав дорогу рейсовому автобусу, который не мог выехать.

В результате этого харьковчанам пришлось подвинуть микроавтобус вручную.

Также в соцсетях опубликовано соответствующее видео с места событий.

На нем можно увидеть, как более десятка крепких мужчин, упершись руками в автомобиль, раскачивают его и силой сдвигают с места, освобождая тем самым проезд для транспорта.