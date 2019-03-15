На КПВВ при выезде с оккупированной территории Донбасса умерли два человека

В Донбассе сегодня, 15 марта, во время пересечения линии разграничения умерли два украинца.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил на странице в Фейсбук.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), трагические инциденты произошли на временно оккупированной территории Донбасса в первой половине дня.

Так, в 10:35 на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" водитель такси сообщил, что во время движения авто от блокпоста "Березовое-2" 64-летний пассажир потерял сознание.

Старший наряда КПВВ "Новотроицкое" вызвал "скорую". Прибывшие в 10:45 медики констатировали смерть мужчины от инфаркта.

Родственники мужчины забрали тело умершего на оккупированную территорию.

Таким образом, он не пересекал линию разграничения, отметили в пресс-штабе ООС.

Тем временем во время прохождения процедуры на вход с оккупированной территории КПВВ "Майорское" еще один гражданин Украины потерял сознание, это произошло в 11:40. Когда приехала "скорая", с 12:00 до 12:15 его пытались реанимировать, но безуспешно - мужчина умер.

Родственники планируют перевезти его тело на оккупированную территорию. Как отмечается, мужчина также не пересекал линию разграничения.

В СЦКК говорят, что это произошло вследствие того, что боевики продолжают создавать длинные очереди для гражданского населения во время пересечения линии разграничения, что затрудняет оказание своевременной медпомощи незащищенным слоям населения.