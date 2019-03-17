Серийных грабителей - гастролеров из соседней области задержали на краже

15 марта правоохранители задержали жителей Луганской области по подозрению в совершении серии краж.

Злоумышленники совершили не менее 5 краж на территории Харькова, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители задержали 52- и 54-летних ранее судимых мужчин непосредственно после совершения одной из краж.

Злоумышленники взломали замки входной двери, проникли в квартиру дома по улице Чкалова и совершили кражу имущества.

У задержанных изъяли похищенные вещи и принадлежности для совершения преступления.

Следователем открыто уголовное производство по 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.