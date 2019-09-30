На крыло никогда не станет: в Экопарке спасают искалеченного лебедя

Так шипит Лебедь-шипун. Птица занесена в Красную книгу Украины. Накануне её, ослабевшую и окровавленную, привезли в Экопарк волонтеры. У птицы не было части крыла. Лебедь ударился о провода, предполагают ветеринары, или кто-то вот так – зверски - хотел приручить птицу, подрезав лебедю крылья.

Татьяна Бондарь, ветеринар

Остались кости, которые мы ампутировали. Рану мы обработали, потому что она очень кровила. Сейчас его состояние улучшилось. Потому что он пытался эти кости сам общипать. После оказания помощи он перестал это делать

А эти кадры летом сняли жители Купянска на реке Оскол. Именно оттуда привезли раненую птицу. На видео - семья лебедя, которого сейчас спасают ветеринары. Птицы не боятся людей. Сейчас они улетели на зимовку. Раненому некуда возвращаться. И даже после удачной операции и лечения встать на крыло птица уже не сможет, говорят в Экопарке.

Владимир Переходович, зав. сектора птиц Экопарка

Это, будем говорить, удачная купировка. Потому что не полное крыло, бывает, до плеча достает и когда он делает взмах, ведь это инстинкт такой – взмахнуть крылом, не может . Но здесь ничего – здесь обошлось, будем говорить

Под наблюдением ветеринаров птица пробудет примерно месяц.

Після лікування та реабілітації врятований птах буде жити тут. Це Лебедине озеро

Спасенному лебедю приблизительно полтора года. По человеческим меркам, это подросток.

Владимир Переходович, зав. сектора птиц Экопарка

Надеемся, ему подберем пару, потому что это девочка. У нас есть вот хороший мальчик. Серый такой плавает. Мы надеемся, они создадут пару и через 3-4 года мы увидим малышей

Здесь, на Лебедином озере, нашли себе приют несколько десятков птиц. Это те, которые пострадали от несчастных случаев или человеческой жестокости