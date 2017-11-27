На Кубе умер соратник Фиделя Кастро

27 ноября 2017 г. 12:43
Источник: Левый берег
24 просмотра

На Кубе в возрасте 87 лет умер соратник Фиделя Кастро, один из лидеров кубинской революции Армандо Харт.

Об этом говорится в сообщении газеты Коммунистической партии страны Granma.

Причина смерти - дыхательная недостаточность.

Харт в 1953 году стал вместе с Кастро одним из основателей "Движения 26 июля", направленного против поддерживаемого США кубинского диктатора Фульхенсио Батисты. В 1958 году революционера арестовали. Харт был освобожден в 1959 году с приходом его соратников к власти.

На протяжении десятилетий он работал в правительстве Кастро, возглавляя министерства образования и культуры, напоминает агентство Рейтер. На посту министра образования Харт провел на Кубе кампанию по борьбе с неграмотностью. В 1997 году он возглавил культурный центр по сохранению наследия писателя и национального героя Кубы Хосе Марти. Эту должность он занимал до самой смерти.

Харт был женат на революционерке Айде Сантамарии. Она умерла в 1980 году, а их двое детей погибли в автомобильной катастрофе в 2008 году.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.