На Кубе умер соратник Фиделя Кастро

На Кубе в возрасте 87 лет умер соратник Фиделя Кастро, один из лидеров кубинской революции Армандо Харт.

Об этом говорится в сообщении газеты Коммунистической партии страны Granma.

Причина смерти - дыхательная недостаточность.

Харт в 1953 году стал вместе с Кастро одним из основателей "Движения 26 июля", направленного против поддерживаемого США кубинского диктатора Фульхенсио Батисты. В 1958 году революционера арестовали. Харт был освобожден в 1959 году с приходом его соратников к власти.

На протяжении десятилетий он работал в правительстве Кастро, возглавляя министерства образования и культуры, напоминает агентство Рейтер. На посту министра образования Харт провел на Кубе кампанию по борьбе с неграмотностью. В 1997 году он возглавил культурный центр по сохранению наследия писателя и национального героя Кубы Хосе Марти. Эту должность он занимал до самой смерти.

Харт был женат на революционерке Айде Сантамарии. Она умерла в 1980 году, а их двое детей погибли в автомобильной катастрофе в 2008 году.