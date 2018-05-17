На ловца и зверь бежит: в кадр к журналисту, который рассказывал о нелегальной конопле, случайно ворвался парень с кустом (видео)

В кадр к журналисту, который рассказывал о нелегальной конопле, случайно забежал парень с кустом.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Неожиданное совпадение - во время прямого включения британского журналиста, который рассказывал о нелегальном выращивании конопли, в кадр вбежал парень с кустом.

Что именно за растение он нес - неизвестно, однако, увидев камеру, парень ускорил шаг и выбежал из кадра.

Пользователи начали называть видео постановкой, но судя по реакции журналиста, он был искренне удивлен тем, что случилось.