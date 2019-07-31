 

Харьковские СБУшники обнаружили на Луганщине тайник с арсеналом

31 июля 2019 г. 15:35
75 просмотров

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области обнаружили на Луганщине тайник с военными средствами поражения.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, оперативники спецслужбы нашли крупный арсенал с оружием на территории заброшенного частного домовладения в Новоайдарском районе.

Правоохранители изъяли из тайника 16 минометных мин ОФ-36 калибра 120 мм, которые запрещены минскими соглашениями, 11 ручных противотанковых гранатометов РПГ-22, 3 ручных кумулятивных гранаты РКГ-37, 66 гранат ВОГ-17 к автоматическому гранатомету, противопехотную направленную мину МОН-50, 44 гранаты Ф-1 и РГД-5, 12 ящиков с патронами различного калибра, заряды к минам, взрыватели и самодельные взрывные устройства.

По предварительной информации, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинским властям территории.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.