На Луне в 2019-м году появится мобильная связь

В следующем году на Луне появится первая сеть мобильной связи, что позволит передавать изображения высокой четкости ландшафта на Землю.

По данным Reuters, это является частью проекта, направленного на поддержку первой миссии, финансируемой из частных источников.

Представители Vodafone Germany, производителя сетевого оборудования Nokia и автомобилей Audi, заявили, что они поддерживают эту миссию, спустя 50 лет после того, как первые астронавты NASA отправились на Луну.

Компания Vodafone заявила, что назначила Nokia своим технологическим партнером для разработки космической сети, которая будет представлять собой небольшой аппарат весом менее мешка с сахаром.

Компании работают с берлинской компанией PTScientists по проекту запуска ракеты SpaceX Falcon 9, запланированного в 2019 году с мыса Канаверал.

"Этот проект предполагает радикально инновационный подход к развитию инфраструктуры мобильной сети", - сказал исполнительный директор Vodafone Germany Ханнес Аметсрейтер.

Один из задействованных исполнителей сказал, что решение о создании сети 4G скорее представляет собой современную 5G-сеть, потому что сети следующего поколения остаются на стадии тестирования и испытания и недостаточно стабильны, чтобы гарантировать, что они будут работать с лунной поверхности.

В январе прошлого года сообщалось, что частная американская компания Moon Express, которая обещает начать добычу полезных ископаемых за пределами Земли собрала необходимые средства для организации первого полета на Луну.

Известно, что Япония намерена отправить человека на Луну к 2030 году, Китай - к 2036-му.