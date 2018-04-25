На Майорке запретят сдавать квартиры туристам

Испанский курортный город Пальма на острове Майорка с июня запретит владельцам квартир сдавать жилье в аренду туристам.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Отмечается, что это первое подобное решение местных властей в Испании.

Мэр Пальмы Антони Ногера заявил, что эта мера станет примером для других городов, страдающих от массового туризма.

"Пальма - решительный и смелый город. Мы согласились на запрет, исходя из интересов горожан, и нам кажется, это задаст тенденцию для других городов, которые увидят, что в основе этого - определение баланса", - отметил он.

В то же время, ассоциации предпринимателей предупреждают, что это решение скажется на доходах многих семей горожан.

Дома и коттеджи не попадут под ограничения, за исключением находящихся в охранных зонах, в непосредственной близости от аэропортов и в промышленных зонах.

По данным испанской газеты El País, из 11 тыс. квартир, сдаваемых в аренду туристам в Пальме, лишь у 645 есть на это необходимая лицензия.

Напомним, в 2016 году на Майорке запретили продажу алкогольных напитков с полуночи до 8:00 утра после многочисленных жалоб местных жителей на безобразное поведение пьяных туристов.

В августе 2014 года на Майорке ввели штрафы для отдыхающих.