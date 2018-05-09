На Мемориале Славы почтили память погибших во Второй мировой войне

09 мая 2018 г. 10:40
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Сегодня, 9 мая, на Мемориале Славы в Лесопарке состоялось торжественное памятное мероприятие по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Почтить память погибших воинов пришли руководство города, депутаты областного и городского советов, ветераны войны, духовенство, студенты, школьники и харьковчане.

Всего в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек.

Харьковчане почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику Родины-Матери и к братским могилам.

В память о погибших под гимн Украины прозвучал троекратный залп.

Также по погибшим отслужили поминальный молебен.

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