На Мемориале в Лесопарке почтили память жертв Катынской трагедии

Сегодня, 11 мая, на Мемориале жертвам тоталитаризма в Лесопарке прошла церемония, посвященная 79-й годовщине Катынского расстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

На памятном мероприятии присутствовали представители городской и областной власти, дипломатического корпуса, общественных организаций, уроженцы Польши из Харькова и Полтавы, священнослужители. Присутствующие возложили цветы, также был отслужен поминальный молебен, ксёндз прочел проповедь. После молитвы присутствующие почтили память убитых минутой молчания.

Напомним, Мемориал жертвам тоталитаризма был открыт в 2000 году на месте захоронения в конце 1930-х - начале 1940-х годов советских граждан и польских военнопленных. Кроме польских офицеров там покоятся тысячи репрессированных и расстрелянных украинцев.

Генеральный консул Республики Польша в городе Харькове Януш Яблонский сообщил, что всего по приказам НКВД были расстреляны 21857 человек, из них 4421 - в Катынском лесу Смоленской области, 3820 человек - в Харькове.

«Были убиты военные и гражданские, среди них - генералы и обычные полицейские, профессоры и сельские учителя, католические священники. Преступления, совершенные в разных местах, называют Катынской трагедией. Целью уничтожения польской элиты было желание лишить польский народ управляющей силы, интеллектуального цвета, представителями которого были расстрелянные офицеры, чтобы польская государственность не смогла возродиться», - сказал Януш Яблонский.

Он также напомнил, что 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет с президентом Лехом Качиньским на борту, который летел в Катынь на годовщину трагедии. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, среди которых были представители высших госорганов Польши. Тогда весь мир узнал о Катынском расстреле.

«Все задавали вопрос, почему так много важных людей летели в Катынь? Будущее необходимо строить на правде, и поэтому так важна правда про Катынь. Она устанавливает справедливость и приносит душевный покой. Это сообщение для каждого человека и нации. Это касается как прошлого, так и будущего», - отметил Генконсул Республики Польша.

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, принимавшая участие в раскопках в Лесопарке, рассказала, что было обнаружено, что «с одной стороны лежали люди, одетые в польскую офицерскую форму, а с другой - люди в полосатых пижамах и галошах».

«В этих раскопках принимали участие люди разных вероисповеданий и национальностей, но когда мы делали эту работу - были едины, понимая, какая произошла трагедия. Эти разрытые ямы - самый страшный памятник, который я помню. Мы собираемся каждый год на этом месте, потому что мы - люди! Перед нами долг – хранить эту память и передавать будущим поколениям. Память – это то, что, делает нас людьми и обязывает отвечать за все, что мы делаем на этой земле», - подчеркнула вице-мэр.