На месте смертельного ДТП, где погиб 5-месячный ребенок, установят светофор, - Кернес

На проспекте Гагарина, на месте трагического ДТП 14 июля, в котором погиб 5-месячный ребенок, установят светофор.

Об этом мэр города Геннадий Кернес сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Также Геннадий Кернес пообещал родителям погибшего малыша любую помощь.

По его словам, на месте трагедии уже начались плановые работы по установке светофора.

Напомним, 14 июля на проспекте Гагарина автомобиль вылетел на обочину и сбил коляску с 5-месячным ребенком, а затем врезался в столб. Ребенок погиб.