На Москалевке до конца месяца перекроют улицу

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Елизаветинской до ул. Основянской, будет запрещено с 5:00 19 июня до 23:00 30 июня, соообщили в пресс-службе горсовета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Гольдберговской.

На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд по следующей схеме:

при движении по направлению к пр. Гагарина:

- ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская;

при движении к ул. Москалевской:

- ул. Гольдберговская - пер. Молчановский - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - ул. Гольдберговская.

Также с 5:00 19 июня до 23:00 30 июня движение автобусов будет организовано следующим образом:

- автобусы №14э и 128э:

конечная остановка «ст. м. «Гагарина» переносится на противоположную сторону - на ул. Вернадского;

при движении по направлению к ул. Биологической: ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - ул. Биологическая;

при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Биологическая - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская - пер. Молчановский - ул. Вернадского;

- автобус №211э:

при движении по направлению к ул. Москалевской: ул. Молочная - пр. Гагарина - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;

при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту.