На Москалевке до конца месяца перекроют улицу

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Елизаветинской до ул. Основянской, будет запрещено с 5:00 19 июня до 23:00 30 июня, соообщили в пресс-службе горсовета.
Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Гольдберговской.
На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд по следующей схеме:
при движении по направлению к пр. Гагарина:
- ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская;
при движении к ул. Москалевской:
- ул. Гольдберговская - пер. Молчановский - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - ул. Гольдберговская.
Также с 5:00 19 июня до 23:00 30 июня движение автобусов будет организовано следующим образом:
- автобусы №14э и 128э:
конечная остановка «ст. м. «Гагарина» переносится на противоположную сторону - на ул. Вернадского;
при движении по направлению к ул. Биологической: ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - ул. Биологическая;
при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Биологическая - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская - пер. Молчановский - ул. Вернадского;
- автобус №211э:
при движении по направлению к ул. Москалевской: ул. Молочная - пр. Гагарина - ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская и далее по маршруту;
при движении по направлению к пр. Гагарина: ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Основянская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту.