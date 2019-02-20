На Московском проспекте из-за тарифов на проезд остановилось движение трамваев

На Московском проспекте остановилось движение трамваев.

Об этом сообщают в социальных сетях.

Из-за того, что часть пассажиров трамвая №27 отказалась платить за проезд по 6 гривен, ссылаясь на решение Харьковского окружного административного суда, из-за скандала с пассажиром по поводу цены на проезд водитель трамвая остановил движение.

Люди рассказывают, что из-за этой ситуации 6-7 составов стояли на Московском проспекте, и они не смогли вовремя добраться на работу.

На место происшествия приехала полиция.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня около 7:30 патрульные получили сообщение о конфликте водителя и пассажиров трамвая.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за подорожания стоимости проезда.

На место прибыли представители трамвайного депо.

Как отметили в пресс-службе, конфликт был урегулирован мирным путем.

С письменными заявлениями в полицию никто не обращался.

Напомним, 19 февраля Харьковский окружной административный суд в ходе рассмотрения исков по поводу отмены повышения тарифов на проезд в электротранспорте и приостановил их действие до окончания рассмотрения дел по сути.