На Московском проспекте обокрали работника магазина

27 июля 2018 г. 12:43
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Днем 26 июля патрульные получили сообщение о краже в одном из магазинов на Московском проспекте.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, с рабочего места заявителя исчезла его сумка с личными вещами, документами и деньгами.

Выезжая на вызов, патрульные выяснили описание вероятного вора.

При осмотре прилегающей к месту происшествия территории полицейские обнаружили мужчину, который внешне подходил под описание.

Мужчина имел при себе сумку заявителя.

Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Обнаруженного мужчину патрульные передали следователям.

 

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