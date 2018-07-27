На Московском проспекте обокрали работника магазина

Днем 26 июля патрульные получили сообщение о краже в одном из магазинов на Московском проспекте.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, с рабочего места заявителя исчезла его сумка с личными вещами, документами и деньгами.
Выезжая на вызов, патрульные выяснили описание вероятного вора.
При осмотре прилегающей к месту происшествия территории полицейские обнаружили мужчину, который внешне подходил под описание.
Мужчина имел при себе сумку заявителя.
Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
Обнаруженного мужчину патрульные передали следователям.