На Московском проспекте ограбили женщину

06 августа 2018 г. 11:01
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Вечером 5 августа патрульные получили сообщение о грабеже на Московском проспекте.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, неизвестный выхватил у девушки мобильный телефон и убежал.

Прибывшие на вызов полицейские на улице Искринской увидели мужчину, который подпадал под ориентировку о совершении преступления.

При его проверке у мужчины правоохранители обнаружили похищенный телефон заявительницы.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

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