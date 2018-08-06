На Московском проспекте ограбили женщину

Вечером 5 августа патрульные получили сообщение о грабеже на Московском проспекте.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, неизвестный выхватил у девушки мобильный телефон и убежал.
Прибывшие на вызов полицейские на улице Искринской увидели мужчину, который подпадал под ориентировку о совершении преступления.
При его проверке у мужчины правоохранители обнаружили похищенный телефон заявительницы.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.