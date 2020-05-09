На Московском проспекте снова будут ходить троллейбусы

Троллейбусы №45 и 46 возобновляют движение по пр. Московскому. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением реконструкции Московского проспекта, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской.

Так, с 6:00 9 мая движение троллейбусов возобновится по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до микрорайона «Горизонт», ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».

Таким образом, движение троллейбусов будет организовано так:

№45: ул. 12 Апреля - пр. Московский - ул. Роганская - разворотный круг «Роганский»;