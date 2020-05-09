На Московском проспекте снова будут ходить троллейбусы

09 мая 2020 г. 11:40
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Троллейбусы №45 и 46 возобновляют движение по пр. Московскому. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением реконструкции Московского проспекта, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской.

Так, с 6:00 9 мая движение троллейбусов возобновится по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до микрорайона «Горизонт», ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».

Таким образом, движение троллейбусов будет организовано так:

  • №45: ул. 12 Апреля - пр. Московский - ул. Роганская - разворотный круг «Роганский»;
  • №46: м/р «Горизонт» - бул. Грицевца - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - Конный рынок - ул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский - пл. Павловская - ул. Университетская - пл. Конституции (в обратном направлении через пер. Плетневский - ул. Кооперативная).

 

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