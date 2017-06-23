На Московском проспекте временно запрещается движение транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пр. Петра Григоренко до пр. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической, будет запрещено с 8:30 до 24:00 24 июня, сообщает прес-служба горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.

На этот период двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

С 8:30 до 24:00 24 июня также будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау.

В связи с этим движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий – парк «Зустріч».