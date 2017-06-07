На Московском проспекте временно запретят движение транспорта

07 июня 2017 г. 11:43
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Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко, будет запрещено с 9:00 до 21:00 7 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

Также в это время будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко по направлению пр. Льва Ландау. В связи с этим троллейбус №13 будет курсировать так:

- парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» -  ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч».

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