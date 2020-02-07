На Московском проспекте задержали мужчину с наркотиками почти на 60 тысяч гривен

07 февраля 2020 г. 10:32
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В Харькове полицейские разоблачили наркокурьера, у которого изъяли наркотики, стоимость которых на «черном» рынке составляет около 60 000 гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, у дома по проспекту Московскому остановили 45-летнего харьковчанина. 

Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли три пакета, в которых находилось около 50 граммов амфетамина, 30 граммов психотропного вещества PVP, 20 таблеток экстази, а также мобильный телефон.

Как установили полицейские, пакет с психотропными веществами злоумышленник получил для дальнейшего сбыта на территории Харьковской области. 

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения. 

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику и объявления о подозрении в совершении преступления. 

 

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