На Московском проспекте задержали мужчину с наркотиками почти на 60 тысяч гривен

В Харькове полицейские разоблачили наркокурьера, у которого изъяли наркотики, стоимость которых на «черном» рынке составляет около 60 000 гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, у дома по проспекту Московскому остановили 45-летнего харьковчанина.

Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли три пакета, в которых находилось около 50 граммов амфетамина, 30 граммов психотропного вещества PVP, 20 таблеток экстази, а также мобильный телефон.

Как установили полицейские, пакет с психотропными веществами злоумышленник получил для дальнейшего сбыта на территории Харьковской области.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику и объявления о подозрении в совершении преступления.