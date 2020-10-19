На национальном стадионе в Варшаве создадут временную больницу для лечения больных COVID-19

Из-за рекордного роста количества заражений коронавирусом власти Польши планируют открыть временную больницу на национальном стадионе в Варшаве. Еще одной причиной такого решения польское правительство назвало перегрузку системы здравоохранения, передает Reuters.

Всего в стране зарегистрировали 175 766 случаев заболевания COVID-19, более 8,5 тысячи из которых за сутки. Польские медики сообщали о нехватке персонала, больничных коек и оборудования.

«В субботу премьер-министр распорядился подготовить первую временную больницу, которая будет расположена на национальном стадионе», - сказал глава аппарата премьер-министра Михал Дворчик.

Больницу на 500 пациентов сделают в конференц-залах стадиона. Если потребуется, ее можно будет расширить до тысячи мест.

По словам Дворчика, в других регионах уже работают над открытием временных больниц.

Правительство не планирует закрывать кладбища и ограничивать передвижение по стране 1 ноября – день, когда миллионы поляков приходят к семейным могилам ко Дню всех святых.