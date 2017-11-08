На найденном возле места убийства Окуевой автомате остатков ДНК не обнаружили

Автомат, из которого могли расстрелять Окуеву, сейчас находится на экспертизе. Никаких отпечатков на нем не обнаружено.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что автомат, который был найден неподалеку от места убийства известной украинской активистки и добровольца АТО Амины Окуевой, направлен на баллистическую экспертизу, отпечатков пальцев или остатков ДНК на нем не обнаружено. Об этом Жукович сообщил в комментарии агентству УНИАН. «Сейчас в области продолжаются оперативно-профилактические отработки по уменьшению количества уголовных преступлений. Мы отрабатываем всю территорию области, и каждый день у нас есть определенное количество оружия, которое мы изымаем», - сообщил он.

По словам Жуковича, автомат, который был найден неподалеку от места убийства Окуевой, не является исключением из этого правила. «Просто следователи в этом случае считают, что он может быть причастен к расстрелу автомобиля, поэтому к нему такое пристальное внимание... Он был найден на открытой местности, то есть не в помещении и не в доме», - сказал пресс-секретарь полиции Киевской области. «Это автомат под калибр 5,45 мм. Он сейчас направлен на проведение баллистической экспертизы, и пока результатов этой экспертизы у нас нет. Мы не можем четко сказать, что именно этот автомат был задействован в расстреле. Ничего больше на нем не найдено - ни отпечатков, ни остатков ДНК», - сказал Жукович.