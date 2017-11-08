На найденном возле места убийства Окуевой автомате остатков ДНК не обнаружили

08 ноября 2017 г. 14:56
Источник: УНИАН
1 просмотр

Автомат, из которого могли расстрелять Окуеву, сейчас находится на экспертизе. Никаких отпечатков на нем не обнаружено.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что автомат, который был найден неподалеку от места убийства известной украинской активистки и добровольца АТО Амины Окуевой, направлен на баллистическую экспертизу, отпечатков пальцев или остатков ДНК на нем не обнаружено. Об этом Жукович сообщил в комментарии агентству УНИАН. «Сейчас в  области продолжаются оперативно-профилактические отработки по уменьшению количества уголовных преступлений. Мы отрабатываем всю территорию области, и каждый день у нас есть определенное количество оружия, которое мы изымаем», - сообщил он.

По словам Жуковича, автомат, который был найден неподалеку от места убийства Окуевой, не является исключением из этого правила. «Просто следователи в этом случае считают, что он может быть причастен к расстрелу автомобиля, поэтому к нему такое пристальное внимание... Он был найден на открытой местности, то есть не в помещении и не в доме», - сказал пресс-секретарь полиции Киевской области. «Это автомат под калибр 5,45 мм. Он сейчас направлен на проведение баллистической экспертизы, и пока результатов этой экспертизы у нас нет. Мы не можем четко сказать, что именно этот автомат был задействован в расстреле. Ничего больше на нем не найдено - ни отпечатков, ни остатков ДНК», - сказал Жукович.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.