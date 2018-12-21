На Николая непослушные школьники получили в подарок розги - соцсети

21 декабря 2018 г. 10:33
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В харьковской школе №45 непослушные ученики 7 класса получили в подарок от Святого Николая розги. 

Об этом сообщила мама одной из учениц 7 класса школы №45 в социальных сетях. 

По словам женщины, после одного из уроков семиклассников позвали в актовый зал, чтобы поздравить с Днем Святого Николая. Там у сцены детей встречал Святой Николай, который остался не узнанным, а также завуч школы и дети из параллельного класса переодетые в ангелочков. Святой Николай поздравил школьников с праздником и пожелал успехов в будущем году.

После этого завуч вывела троих мальчиков из 7 класса и поставила перед всеми детьми. К ним подходили ангелочки и вручали розги. При этом женщина отметила, что мальчики из тех, кто систематически нарушает порядок.  Один из семиклассников возмутился и задал резонный вопрос: "Что вы меня здесь унижаете?». На что завуч театральным голосом ответила: "А я не унижаю. Это традиции праздника. Непослушные дети получают в этот день розги ". Второй мальчик разозлился, сломал прутики, что было прокомментировано:" Вот видишь, ты и сейчас ведешь себя плохо! ". Последний из провинившихся никак не прокомментировал происходящее, но расстроился. 

Одноклассники при этом смеялись и "считали наказание заслуженным", - написала женщина. 

После инцидента школьники вернулись в класс, где всем, включая непослушных, раздали праздничные пряники. 

Родительница недоумевает от происходящего, задаваясь вопросом, можно ли чего-то достичь подобными воспитательными мерами. А также подчеркивает, что речь идет только о 7 классе 45-ой школы, где учится ее дочь. Вручили ли подобные розги кому-то еще из школьников - неизвестно. 

 

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