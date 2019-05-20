На Новоселовке агрессивная харьковчанка напала на ребенка и избила его мать

20 мая 2019 г. 14:56
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Харьковчанку обвиняют в том, что она избила женщину с ребенком. Об этом в соцсетях сообщила пользователь Фейсбук Яна Сажнева.

По ее словам, инцидент произошел в районе улицы Академика Богомольца. Харьковчанка стояла на остановке и ждала маршрутку. В это время ее малолетний сын отошел к расположенным неподалеку тренажерам. Через несколько минут мальчик вернулся со слезами на глазах и рассказал матери, что его оттуда прогнала незнакомая женщина. 

«Она ударила моего сына, пощечину зарядила, я ее отталкивала, кричала на нее, у меня истерика, сын побелел от ужаса.... Не могла от нее уйти, она кидалась. Сын убежать успел - я нет, она и мне зарядила хорошенько в висок, пока я пыталась вызвать полицию», - написала в соцсети пострадавшая. Также она опубликовала свои фото с места событий.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 мая в 13:17 в полицию от 31-летней женщины поступило сообщение о том, что на улице Академика Богомольца неизвестная женщина избила её и её несовершеннолетнего ребенка.

Прибывшие на место полицейские опросили свидетелей инцидента.

Также правоохранители установили, что нападавшей оказалась 34-летняя харьковчанка.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции.

Сейчас решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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