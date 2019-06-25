 

На Новоселовке из автомобиля украли телефон: подозреваемых задержали

25 июня 2019 г. 14:00
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Злоумышленников, вероятно, причастных к краже телефона, обнаружили патрульные на одной из улиц Харькова.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, утром 24 июня полицейским поступило сообщение о краже из автомобиля.

По предварительной информации, неизвестные похитили мобильный телефон.

Патрульные выяснили, как выглядели вероятные злоумышленники, и начали поиски.

На улице Академика Богомольца полицейские увидели двух мужчин, которые подходили по ориентировке. Их остановили. У одного из мужчин полицейские обнаружили похищенный телефон.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

 

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