На Новых Домах группа подростков разгромила терминал “E-ticket” (видео)

Сегодня ночью, 14 мая, группа подростков разгромила терминал “E-ticket”, установленный на остановке троллейбуса на перекрестке проспекта Григоренко и Героев Сталинграда в Харькове.

Об этом сообщили в одном из харьковских пабликов.

Также на странице одного из злоумышленников было опубликовано соответствующее видео, которое быстро распространилось по соцсетям.

На кадрах видео подростки разбивают кулаками и ногами стекло в автомате, также видно, что они применяют кастет.

«Подростки сегодня ночью разбили терминал “E-ticket” на Григоренко/Сталинграда», - говорится в сообщении под видео.

В пресс-службе Харьковского горсовета факт вандализма подтвердили и сообщили, что харьковская киберполиция разыскала молодых людей, которые сломали автомат «Е-ticket».

По информации декана факультета киберполиции ХНУВД Вячеслава Маркова, личности злоумышленников установлены.

Одним из них оказался студент одного из городских вузов - Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова.

Все обстоятельства происшествия и ущерб устанавливаются.

