На Новых Домах мужчина избил собаку на глазах у плачущего сына (видео)

На Новых Домах мужчина стал "воспитывать" собаку, избивая ее на глазах у ребенка.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующее видео.

По их информации, инцидент произошел сегодня утром возле школы №95.

На видео видно, как мужчина привязал собаку к забору и стал избивать пса якобы из-за того, что он скулил. Ребенок пытался защитить своего домашнего любимца, однако отец избил собаку на глазах у сына.

«Ребенок плачет и просит не бить собаку, но батя не может остановиться», - пишут очевидцы. Страшно представить, что с ней делают дома…»

Увиденное возмутило пользователей соцсети.

Однако кто-то из харьковчан узнал на видео отца и сына. По их словам, ребенок любит собаку и часто с ней гуляет, а папа любит выпить, и его часто можно увидеть у местной «наливайки».

«Жаль у пацана собаку отбирать, он его любит», – пишут пользователи Телеграмм-канала.

«Никого не волнует, за что собака получила пистон? Может она соседского ребенка укусила? Нет? Не может быть такого у собак? Нам показан фрагмент события и не известна причина», - комментируют другие.

«Что бы она ни сделала так нельзя обращаться ни с людьми, ни с животными. Методы воспитания и дрессировки собак не предусматривают избиения!», - отмечают интернет-пользователи.

Однако некоторые высказываются о том, что это видео - прямое доказательство жестокого обращения с животным, и по данному факту нужно обращаться в полицию.