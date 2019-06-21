На Новых Домах потеряли пенсионерку, которая не помнит своего имени и адреса

Наталья Роздайбида потеряла собственную мать - Надежду Локтину. Старушка уже как месяц назад вышла из своей квартиры, но так и не вернулась. Последний раз, по словам Натальи, пенсионерку видели неделю назад у метро Армейская - она выглядела совершенно обессиленной. Ее уже объявили в розыск, однако действия правоохранителей до сих пор успехом не увенчались, поэтому Наталья решила искать маму самостоятельно.

Наталья Роздайбида, молодая мать

До исчезновения она помнила свою фамилию, кто она такая, но бывало, что она забывала, что она в доме своем живет. И вышла гулять без разрешения - она живет с отцом. Пока он спал, она взяла ключи и без спроса вышла. Обратились в милицию, уже обращались и к гадалкам, и объявления развешивали. Мы еще не знаем, что еще предпринять, в 15-ю больницу ездили, знаем, что там «потеряшек» часто находят - ее не смогли найти.

Наталья просит того, кто увидит пенсионерку, сразу обратиться в полицию или же позвонить по телефону 0982813152.

Врач-психиатр Николай Гарагуля объясняет: подобные проблемы случаются у очень многих людей пожилого возраста. По его словам, постепенная потеря памяти, координации и приступы тревоги могут быть симптомами деменции. Это психическая болезнь, синдром постепенной потери ранее полученных знаний и навыков. Особенно трудно принять эту болезнь родственникам.

Николай Гарагуля , психиатр

Люди, которые попадают в дементные состояния - состояния болезни и, к большому сожалению, представляют большие проблемы для родственников. Они никак не могут принять - и не могут понять измененного человека, и как правило теряют время, в которое надо было бы обратиться к психиатру - для того, чтобы назначить грамотное и толковое лечение, чтобы приостановить течение болезни.

Родственникам больных деменцией врач советует внимательнее следить за ними или отдавать их в специализированные учреждения. Лучшей же профилактикой деменции, по его словам, является диета, отказ от вредных привычек, физические нагрузки и активная умственная деятельность.