На Новых Домах троллейбус №13 на три дня изменит маршрут

4, 5 и 6 ноября ежедневно с 9:30 до 14:00 будет запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий на участке от разворотного круга «Парк «Зустріч» до пр. Московского.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с омолаживающей и санитарной обрезкой аварийных деревьев.

В это время троллейбус №13 будет курсировать так:

ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - бульвар Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - ул. Садовопарковая - парк «Зустріч»;

в обратном направлении:

парк «Зустріч» - ул. Садовопарковая - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины».