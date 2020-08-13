На Новых Домах задержали наркосбытчика

В Немышлянском районе Харькова полицейские разоблачили наркосбытчика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

12 августа около 12:10 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Рыбалко подозрительный мужчина что-то прячет в земле.

На место оперативно прибыли сотрудники уголовного розыска и задержали 45-летнего мужчину с пакетом, в котором находились 70 свертков с белым веществом, внешне похожим на наркотическое.

Обнаруженные свертки у мужчины полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту следователем Немышлянского отдела полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.