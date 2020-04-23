На обсервации в Харьковской области - 23 человека. В каких условиях они живут?

Предоставить паспорт, чтобы работники санатория "Роща" внесли данные в карточки пациента, рассказать о возможных хронических заболеваниях и замерять температуру перед заселением. Такую процедуру оформления проходит каждый человек, прибывающий на двухнедельную обсервацию.

Мы измеряем температуру. 35,9.

Все помещения санатория дезинфицируются дважды в день, в том числе и палаты, где живут люди. 7-й этаж одного из корпусов полностью выделен для обсервации.

Эти два человека вообще ехали в одном автомобиле, поэтому они помещены в один номер, если один человек приезжает, они поселяются, естесственно, в разные номера.

Людей с температурой нет, говорят врачи, состояние удовлетворительное, у них не обнаружено никаких признаков коронавируса. Три раза в день их посещают медики. Столько же раз - кормят. Еду разносят индивидуально, по палатам.

Ольга Грязева, начмед санатория:

Пациенты получают трехразовое питание, при чем имеют возможность выбора, имею ввиду, блюда могут выбираться. Индивидуально подходим к каждому пациенту, к каждому заехавшему. Есть пациент с сахарным диабетом, он получает не 10-й, а 9-й стол. Корректируем диету в соответствии с основным заболеванием.

Проживание и питание для людей, которые находятся на обсервации в нашем регионе, бесплатное, говорят в областной государственной администрации. Для этого привлекли деньги из местного бюджета и средства спонсоров.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

На 100% безкоштовно утримуються і харчуються теж безкоштовно. Це при тому, що постановою визначено. що вони зобов'язані харчуватися за власний кошт. Але ми винайшли формулу, яка дозволяє робити так, що вони харчувались і не витрачали своїх коштів.

Всем людям, находящимся на обсервации рекомендуют не контактировать друг с другом. Порядок, говорят медики, никто не нарушает.

Ольга Грязева, начмед санатория:

С пациентами проводится беседа с утра до вечера, что они не могут, но они палаты не покидают. Мы даже проинструктировали, что нежелательно даже, если видят... Они стараются так: вышел на балкон, нет никого, постоял, подышал воздухом, зашел в палату.

Работники санатория, которые ухаживают за людьми, также не покидают территорию учреждения. Для них выделили отдельный 2-этажный корпус. После полной дезинфекции, они снимают с себя одноразовые костюмы, выходят по определенной тропинке и идут к себе в корпус.

Всего на обсервации в Харьковской области - 23 человека. В санатории "Роща" находятся 19 человек, приехавших из-за границы. Еще четверо, рассказали в ХОГА, проходят обсервацию в другом месте. Это заведение областного подчинения за пределами Харькова, добавили чиновники.