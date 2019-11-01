На Одесчине мужчина надругался над украинским флагом

01 ноября 2019 г. 14:00
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В селе Ильинка Одесской области мужчина ночью сорвал флаг Украины со столба возле дома культуры и вытер об него ноги.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области, об инцидента в полицию сообщил сельский голова.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель.

В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать свои действия употреблением водки, которую он выпил в компании товарищей.

Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

 

Видео: 

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