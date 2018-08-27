На Одесской при попытке ограбить водителя автобуса задержали мужчину - соцсети (видео)

27 августа 2018 г. 14:14
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В Харькове неравнодушные харьковчане задержали злоумышленника, который попытался обокрасть водителя автобуса 304-го маршрута.

Об этом сообщают очевидцы-пользователи социальных сетей в харьковских группах.

По словам очевидцев, происшествие случилось на остановке на Одесской, когда водитель маршрутного автобуса вышел из автобуса в киоск.

Злоумышленник, находившийся в салоне маршрутки, воспользовался ситуацией, схватил в охапку все деньги и выскочил из автобуса.

Однако, по словам очевидцев, ребята, стоявшие на остановке, перехватили его и задержали, вызвав на место правоохранителей.

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