На Одесской при попытке ограбить водителя автобуса задержали мужчину - соцсети (видео)

В Харькове неравнодушные харьковчане задержали злоумышленника, который попытался обокрасть водителя автобуса 304-го маршрута.

Об этом сообщают очевидцы-пользователи социальных сетей в харьковских группах.

По словам очевидцев, происшествие случилось на остановке на Одесской, когда водитель маршрутного автобуса вышел из автобуса в киоск.

Злоумышленник, находившийся в салоне маршрутки, воспользовался ситуацией, схватил в охапку все деньги и выскочил из автобуса.

Однако, по словам очевидцев, ребята, стоявшие на остановке, перехватили его и задержали, вызвав на место правоохранителей.