На Одесской при попытке ограбить водителя автобуса задержали мужчину - соцсети (видео)

В Харькове неравнодушные харьковчане задержали злоумышленника, который попытался обокрасть водителя автобуса 304-го маршрута.
Об этом сообщают очевидцы-пользователи социальных сетей в харьковских группах.
По словам очевидцев, происшествие случилось на остановке на Одесской, когда водитель маршрутного автобуса вышел из автобуса в киоск.
Злоумышленник, находившийся в салоне маршрутки, воспользовался ситуацией, схватил в охапку все деньги и выскочил из автобуса.
Однако, по словам очевидцев, ребята, стоявшие на остановке, перехватили его и задержали, вызвав на место правоохранителей.
Сегодня на Одесская в 304,пацан сел рядом с водителем и водитель решил выйти купить себе воды и этот пацан решил воспользоваться моментом и схватил "Охапкой" деньги из их коробки и побежал,но парни которые стояли на остановки молодцы и перехватили мошенника @besss_prvt #kharkov_24_7 #kharkov #Харьков_24_7 #Харьков ❤Нравится ❤СОХРАНИ❤