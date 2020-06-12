На одном из харьковских заводов вспышка коронавируса

12 июня 2020 г. 13:22
1 просмотр

На государственном предприятии Завод «Электротяжмаш» по состоянию на 12 июня коронавирус диагностировали у 23 сотрудников. Один из них умер. Об этом пишет Харків Times со ссылкой на начальника отдела государственного контроля за соблюдением санитарного законодательства Управления Госпродпотребслужбы в г. Харькове Ирину Зубкову.

По ее словам, умер мужчина, который долго не обращался за медицинской помощью.

«Заболевший поступил в больницу 17.04 в 4 утра и через несколько часов умер. Там была поздняя госпитализация», — рассказала Ирина Зубкова.

Медик добавила, что подобная ситуация с заболеваемостью коронавирусом и на других предприятиях Харькова. Среди работников ЧАО «Харьковский плиточный завод» подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе один летальный. С конца мая начали регистрировать COVID-19 у сотрудников ГП «Завод имени В.А. Малышева». По состоянию на 12 июня заразились восемь сотрудников этого предприятия.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53