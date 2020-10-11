На оккупированном Донбассе все учебные заведения переходят на дистанционное обучение

В неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой области все учебные заведения переходят на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информационные ресурсы боевиков.

"От 12 октября 2020 и до особого распоряжения руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющих образовательные услуги, должны обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении штаба по противодействию коронавирусу.

Школы на территориях Донецкой области, подконтрольных российским гибридным силам, пошли на осенние каникулы от 5 до 25 октября.

Напомним, представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский недавно сообщал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в ОРДЛО критическая. По его данным, сейчас в ОРДЛО заболевшим ставят три диагноза: ОРВИ, пневмония и COVID-19.