На оккупированной части Донбасса взорвался скрытый арсенал боеприпасов

На оккупированном Донбассе взорвался скрытый арсенал, в результате чего погибли два боевика и еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что 27 апреля на позициях так называемого 9 отдельного мотострелкового полка противника в Донецкой области из-за нарушения норм пожарной безопасности сдетонировали боеприпасы.

"Мощный взрыв привел к частичному разрушению позиции, гибели двух и ранении одного боевика. На масштабы разрушений, а соответственно и на размер арсенала, указывает тот факт, что для установления объемов повреждений фортификационного оборудования противник применил БПЛА", - сообщили в штабе АТО.

По данным разведки, боевики устроили склад боеприпасов, которые скрывались от российских кураторов и не учитывались.

"По уже классической схеме, боевики переложили ответственность за взрыв на силы АТО, в частности на неуловимую украинскую ДРГ, которая незаметно заминировала позицию… По факту уничтожения позиции назначено очередное расследование, которое лично контролирует командующий 1 АК, который вчера прибыл на место происшествия", - говорится в сообщении.