На орбиту Земли запустили грузовой космический корабль

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX.

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

По данным NASA, корабль доставит на международную космическую станцию почти 5,5 фунтов продовольствия, приборов и оборудования.

Отмечается, что стыковка запланирована на понедельник, 6 мая.

Dragon is on its way to the International Space Station! Capture by the @Space_Station crew set for early Monday morning pic.twitter.com/oGs4IrBW9h

— SpaceX (@SpaceX) 4 мая 2019 г.