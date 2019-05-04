На орбиту Земли запустили грузовой космический корабль

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX.

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

По данным NASA, корабль доставит на международную космическую станцию почти 5,5 фунтов продовольствия, приборов и оборудования.

Отмечается, что стыковка запланирована на понедельник, 6 мая.