На Основе из-за ремонта дороги улицу Валдайскую перекрыли до конца недели

На улице Валдайской в Основянском районе Харькова проводят ремонт дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как рассказал инженер КП «Дорремострой» Александр Свичкарь, ремонтные работы были начаты по просьбе местных жителей.

«Эта улица не ремонтировалась, наверное, десяток лет. Здесь трафик автомобилей, в том числе грузовых, большой, поэтому асфальтное покрытие пришло в негодность. Было принято решение восстанавливать эту улицу, поскольку она еще является и объездной дорогой», - отметил инженер.

Работы по ремонту дороги планируют завершить до конца недели.

Как отмечается, на время проведения ремонта движение транспорта по улице Валдайской перекрыто, объезд организован по прилегающим улицам.

