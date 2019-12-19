На парковке супермаркета задержали мужчину на попытке кражи из автомобиля

19 декабря 2019 г. 10:10
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На парковке одного из супермаркетов в Основянском районе Харькова задержали мужчину, который пытался обокрасть чужой автомобиль.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, действия злоумышленника заметили прохожие и позвонили в полицию.

Правоохранители установили, что мужчина, находясь на парковке, увидел водителя, который вышел из автомобиля и оставил его незапертым. 

Злоумышленник подошел к автомобилю и достал с заднего сиденья планшет, который принадлежал водителю. 

Злоумышленника остановили случайные прохожие.

Как выяснилось, задержанному 38 лет, и он ранее был судим за имущественные преступления.

Согласно заключению эксперта, общая сумма ущерба составила более 1000 гривен.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. 

17 декабря мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 5 лет тюремного заключения.

 

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