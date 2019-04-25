На Пасху городской транспорт будет работать дольше

Для обеспечения посещения харьковчанами храмов и городских кладбищ на время Пасхи и Красной Горки продлена работа городского транспорта и введены дополнительные автобусные маршруты.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Так, от станций метро по основным направлениям будут курсировать трамваи и троллейбусы.

Также до 6 мая открыты временные дополнительные автобусные маршруты:

- «Пр. Победы – 17-е городское кладбище» с последующим путем движения: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - ст. м. «23 Августа» - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - пр. Академика Курчатова - Белгородское шоссе - Окружная дорога - 17-е городское кладбище;

- «Ст. м. «Тракторный завод» - 14-е городское кладбище» с таким маршрутом движения: ст. м. «Тракторный завод» - пр. Архитектора Алешина - 14-е городское кладбище;

- «Ст. м. «Проспект Гагарина» - 18-е городское кладбище» с таким путем следования: ст. м. «Проспект Гагарина» - пр. Гагарина - пр. Гагарина, 362 (18-е городское кладбище)» с организацией одной промежуточной остановки «Ул. Одесская» по пр. Гагарина в оба направления.

Кроме того, 27-28 апреля и 4-6 мая с 7:00 до 16:00 будет организована перевозка пассажиров на автобусе №23т «Ст. м. «Индустриальная» - пр. Гагарина, 362 (18-е кладбище)».

Также временная перевозка пассажиров будет организована с 27 апреля по 6 мая по маршруту «Ст. м. «Героев Труда» - 17-е городское кладбище».

28 апреля и 4-6 мая дополнительный выпуск подвижного состава будет организован по маршрутам:

- «Ст. м. «Тракторный завод» - 14-е городское кладбище»;

- по маршруту автобуса №2э «Ст. м. «Холодная гора» - 8-е кладбище»;

- по маршруту автобуса №289э «Ст. м. «Пушкинская» - 13-е кладбище».

27-28 апреля и 4-6 мая с 7:00 до 16:00 будет продлен путь следования автобуса №61э «Ст. м. «Центральный рынок» - ул. Новый Быт (круг троллейбуса)», до 8-го кладбища.

С 28 апреля по 6 мая с 7:00 до 16:00 будет продлен путь следования автобуса №305э «Пр. Победы (круг трамвая) - гипермаркет «Эпицентр», до 18-го кладбища.

Напомним, метрополитен в пасхальную ночь будет работать до 3:00 с увеличенным интервалом движения поездов в ночное время