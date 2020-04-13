На Пасху харьковчанам рекомендуют оставаться дома и смотреть богослужение онлайн

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий призвал харьковчан в день Светлого Христова Воскресения оставаться дома и приобщиться к Божественной литургии с помощью онлайн-трансляции. Об этом он заявил сегодня, 13 апреля, в ходе брифинга в епархиальном управлении.

«На сегодняшнее время человечество постигла страшная беда – болезнь, которая называется коронавирус. Я призываю наших верующих людей – всех, кто живет в Харькове и в Харьковской области, прислушаться к призыву руководства страны, к советам врачей – в Пасхальную ночь оставаться дома и там молиться. Все богослужения будут проходить в режиме онлайн, благодаря телевизионной и интернет-трансляции вы все будете участвовать в празднике Пасхи Христовой», - отметил Онуфрий.

Митрополит подчеркнул, что, выполняя такие предписания, украинцам удастся вместе победить эпидемию в стране. «Надеюсь, в эти особые дни Христос укрепит нашу веру, в эти светлые дни мы будем молиться за весь народ. Надеюсь, что эта болезнь не посетит больше наши семьи, и мы все будем здоровы», – сказал он.

Также митрополит Онуфрий сообщил, что в сам праздник Пасхи, на Страстной неделе и на Светлой седмице храмы будут открыты, люди смогут посетить их, но пускать в них будут лишь ограниченное количество человек.

В епархии отметили, что не все храмы Харькова и области будут вести онлайн-трансляцию богослужений, а лишь те, которые имеют техническую возможность для этого. Но церковнослужители уверены, что и этого будет вполне достаточно, чтобы христиане приобщились к службе.

Кроме того, позаботилось духовенство заранее и об освещении пасхальных куличей. Так, священников приглашают на предприятия, где пекут паски, для окропления их святой водой, поэтому в реализацию будет поступать уже освященный продукт.