На Пасху пограничники перешли на усиленный режим службы

28 апреля 2019 г. 11:40
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На Пасху пограничники перешли на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Всего в течение минувших суток на границе наблюдалось увеличение пассажиропотока. За сутки через границу были пропущены почти 260 000 человек и 50 000 транспортных средств.

225 лицам, в том числе 32 гражданам России, было отказано в пропуске в Украину.

Для сокращения времени прохождения погранконтроля введены дополнительные пограничные наряды по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств, а также возможно применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов как на границе, так и на всех КПВВ.

Также за счет сил и спецсредств, использования техники и служебных собак уплотнено присутствие пограничных нарядов в пределах гуманитарных коридоров, на «зеленой границе» и в пунктах пропуска.

 

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