 

На Павловом Поле и Алексеевке понижен напор воды в кранах

01 сентября 2019 г. 10:43
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На Павловом Поле со вчерашнего дня ведутся аварийно-восстановительные работы на водоводе d=1000 мм на углу ул. 23 Августа - ул. Космонавтов.

Об этом сообщил  заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

По его словам, при проведении ремонтных работ водоснабжение жителям микрорайонов Павлового Поля и Алексеевки подают с пониженным напором.

Ориентировочно окончание проведения ремонтных работ до 24:00 1 сентября, отметили в службе.

 

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