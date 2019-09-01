На Павловом Поле и Алексеевке понижен напор воды в кранах

На Павловом Поле со вчерашнего дня ведутся аварийно-восстановительные работы на водоводе d=1000 мм на углу ул. 23 Августа - ул. Космонавтов.

Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

По его словам, при проведении ремонтных работ водоснабжение жителям микрорайонов Павлового Поля и Алексеевки подают с пониженным напором.

Ориентировочно окончание проведения ремонтных работ до 24:00 1 сентября, отметили в службе.