На Павловом Поле на несколько дней частично ограничили движение транспорта

11 января 2019 г. 11:19
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В Харькове с 8 часов 11 января до 18 часов 15 января ограничили движение транспорта по улице Деревянко в направлении улицы Ахсарова.

Как сообщили в городской диспетчерской службе, это связано с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ремонту участка трубопровода по ул. Деревянко в районе дома №30. 

При этом обеспечивается при этом беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.

 

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