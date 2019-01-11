На Павловом Поле на несколько дней частично ограничили движение транспорта

В Харькове с 8 часов 11 января до 18 часов 15 января ограничили движение транспорта по улице Деревянко в направлении улицы Ахсарова.

Как сообщили в городской диспетчерской службе, это связано с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» аварийно-восстановительных работ по ремонту участка трубопровода по ул. Деревянко в районе дома №30.

При этом обеспечивается при этом беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта и организуется пропуск транспортных средств по свободной от выполнения работ полосе.