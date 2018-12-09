В Харькове задержали похитителей автоаккумуляторов

Харьковские патрульные обнаружили злоумышленников, причастных к кражам аккумуляторов.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, в ночь на 9 декабря на улице Низовой патрульные обратили внимание на двух мужчин, которые несли сумки.

Когда неизвестные увидели правоохранителей, то вдруг побежали.

Однако полицейские задержали граждан и выяснили, что в сумках у мужчин находились вероятно похищенные аккумуляторы.

Патрульные разыскали владельца одного из аккумуляторов.

Для установления всех обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу и передали выявленных злоумышленников следователям.